Laupäeval teeb Pyeongchangis oma olümpiastardi kiiruisutaja Saskia Alusalu, kes osaleb ühisstardist sõidus. Ta kandis avamisel Eesti lippu ja on seega viibinud Koreas juba mitu nädalat.

"Mul ei olnud enam võimalik mujal koos grupiga treenida, seetõttu tulingi varakult siia," selgitas Alusalu. Jääolud on Gangneungi ovaalil selle aja jooksul muutunud hästi palju, kuid eestlanna ei lase end häirida. "Mitte kaua aega töötanud jäähallide puhul on see tavaline. Jääolud pole ka ühisstardist võistluse puhul nii olulised nagu eraldistardist sõites."

Alusalu on olümpiamängude ajal sattunud ka erinevatesse iluedetabelitesse, kuidas ta suhtub sellesse tähelepanusse? "See on kindlasti tore, teiste riikide uisutajad on mulle edasi saatnud nende meedias avaldatud linke - Itaaliast, Poolast, USAst. Aga väline, ma ei tea... Hindan rohkem seda, kuidas mind hinnatakse inimesena," rääkis Alusalu.