Laupäeval ühisstardist sõidus võistleva kiiruisutaja Saskia Alusalu prantslasest treener Tristan Loy rääkis Eesti ajakirjanikele tolle distantsi saladustest ja andis ühtlasi teada, et tema on optimist!

"Kui kõik läheb ideaalselt, on Saskial olemas medali-, lausa võiduvõimalus. "Ühisstardis tuleb sekka ootamatusi. Kui 3000 meetri distantsil on enne starti kolm-neli võimalikku võitjat, siis ühisstardist sõidus on neid kümme," ütles Loy.

"Jah, meie võimalused pole suured, aga peame nendest lähtuvalt taktikat sättima. Esmalt tuleb poolfinaal ja praegu keskendume ainult sellele. Finaalile hakkame mõtlema alles siis, kui saame edasi."