Nagu öeldud, mängib Saaremaalt pärit pallur väljaspool Eestit esmakordselt. Kohanemisprobleeme aga sisuliselt ei tekkinudki. „Uue keskkonnaga harjumine võttis ikka veidi aega, aga nüüd on juba kõik väga lihtne,“ ütles Paasoja. „Meil on väga hea seltskond. Kõik on omavahel väga head sõbrad ja normaalsed inimesed. Nad tegid kohanemise lihtsaks. Mind võeti ilusti vastu, ka rumeenlaste poolt.“

„Olen kindlasti rahul. Tagasi ei vaata. Mul on väga hea meel, et läksin. Olen nii juba palju kogemust saanud, et ükskõik, kuidas hooaja lõpp läheb, olen väga positiivselt meelestatud,“ võttis Paasoja pool-aastaku piiri taga Craiova meeskonna rivistuses rõõmsalt kokku.

„Hooaja alguses võeti Rumeenias seadus vastu, mille alusel tuleb väljastpoolt Euroopa liitu tulles mingid paberid ära täita,“ selgitas Paasoja. „Treener on Iisraelist, aga klubi unustas paberid korda ajada. Nii ta pidigi kodumaale jääma. Aga täna (esmaspäeval – J.J) kuulsin, et ta on nüüd meeskonna juures tagasi.“

Aga nõnda asja sealmail käivadki: „Rumeenia musternäide,“ muigas Paasoja, kes kultuuriliste erinevustega veel harjuma peab. „Kõik on olemas, aga mingisugused asjad jätavad ikka soovida. Pole päris tippklubi, nagu näiteks Kalev/Cramo või kasvõi Tartu. Aga pole ka kõige hullem – normaalsed tingimused, saab omad asjad tehtud. Probleemid saab korda aetud… mingi ajaga. Jään ellu.“

Sekeldused treeneriga on mänguplaani mõistagi veidi sassi löönud ja mõned võidud ehk seetõttu tulemata jäänud. Aga midagi kadunud kindlasti pole. „Suurem riik, konkurentsivõimelisi meeskondi on rohkem,“ tutvustas Paasoja Rumeenia liiga taset. „Tahaks öelda, et tase on ühtlasem (kui Eestis) ja kuus meeskonda mängivad medalitele. Eestis see ring päris nii lai pole.“

Sisuliselt iga meeskonna rivistusse kuulub Paasoja sõnutsi 4-6 välismängijat. Oluliselt segab kaarte aga kohalik reegel: esimesel veerandajal peab platsile saama üks alla 23 aastane rumeenlane, lisaks peab üks kohalik mees pidevalt põllul olema. Seetõttu ongi reeglina edukad need meeskonnad, kus pallivad paar head oma meest.

„Õnneks on hooaja lõpuni veel minna. Üritame play-off´iks võimalikult hea asetuse saada,“ tutvustas lähemaid eesmärke Paasoja, kes oma esituste üle samuti ei nurise. „Üritan endast iga päev maksimumi anda. Siiani on ilusti läinud.“ Tema saagiks on seni jäänud 15 mängus keskmiselt 22,5 mänguminutiga 8,7 punkti.

Koondises enda numbrid ei loe

Novembris peetud valikmängudes säras Paasoja teises kohtumises, kui kodusaalis alistati Suurbritannia. Rünnakuliider Veideman jäi sel korral koondisest eemale. Kas nüüd vaadatakse rohkem Rumeenia liiga palluri otsa?

„Koondis on puhtalt ikkagi see koht, kus mängid meeskonna võidu peale ja omad asjad pole üldse tähtsad. Üritan oma võimalused võimalikult hästi ära kasutada,“ jäi Paasoja siiski tagasihoidlikuks.

Samuti on ta vajadusel valmis mängima mängujuhi positsioonil, kus ainsana puhtakujulise playmaker´ina on üles antud Sten Sokk. „Treenerid otsustavad, kes seda kohta mängima hakkab. Kui on vaja, siis muidugi. Mul pole sellega mingisugust probleemi,“ kinnitas Paasoja, kes piiri taga täidab pigem viskava tagamängija kohuseid.

Igatahes soovib nii tema kui ka kogu meeskond Kreetal võitu. „Lähme mõlemat kohtumist ikka võidu peale mängima, selles pole mingisugust kahtlust. Meeskond on veidi muutunud, aga pole probleemi. Õnneks paar päeva on aega ja vanemad mehed kindlasti aitavad, kes on esimesi kordi,“ oli Paasoja positiivne.