21. novembril tegi Leopold Tõnson Kalevi seltsi koosolekul kihutustööd, et minna sportlaskonnaga Vabadussõja rindele. Juba 16. detsembril toimuski Estonia teatrimajas Kalevi väeosa Kalevlaste Maleva asutamine. Neli päeva hiljem algas vabatahtlike registreerimine.

Vehkleja Nikolai Novosjolov (pildil paremal) tuli Pariisis maailmameistriks epeevehklemises. See oli Eesti meeste esimene individuaalne MM-tiitel.

10. novembril kaotas Eesti jalgpallikoondis MM-valikmängus Lissabonis 105 000 pealtvaataja ees Portugalile 0:3. See pealtvaatajate arv on jäänudki Eesti koondise mängude publikurekordiks.

Pärast 56aastast vaheaega võitis Eesti sportlane sini-must-valge all taas olümpiakulla. 31. juulil kordas Erika Salumäe (pildil) Barcelona velotrekil oma 1988. aasta olümpiavõitu. Salumäe alistas finaalis sõitudega 2:1 sakslanna Annett Neumanni.

Eesti spordiajaloo üks enam tiitleid võitnud sportlane Viljar Loor tuli Itaalias NSV Liidu võrkpallimeeskonnaga maailmameistriks. See oli Loorile esimene MM-kuld.

Minskis lõppenud NSV Liidu meistrivõistlustel lauatennises saatis suur edu eestlasi. Üksikmängudes tulid meistriteks Evelin Lestal ja Alfred Frants. Viimane võitis kuldmedali veel meespaarismängus koos Albert Kanepiga ja segapaarismängus Irina Saarega.

Heino Lipp püstitas Harkovis NSV Liidu rekordi kümnevõistluses, kogudes kümne alaga 7780 punkti. See oli hooaja parim tulemus maailmas ning 641 punkti rohkem kui ameeriklane Robert Mathias oli kogunud kuu varem olümpiavõitjana Londoni mängudel.

Vaike Paduri-Kaljuvee tuli 25. veebruaril Gorkis NSV Liidu meistriks naiste iluuisutamise üksiksõidus. See oli Eesti iluuisutajate 20. sajandi suurim võit üksiksõidus. Kusjuures sportlastel tuli Gorkis uisutada 20kraadises pakases ja kalgil jääl.

18. augustil toimus Kadriorus Eesti – Läti (mis pärast mängu nimetati ümber Tallinn – Riia matšiks) jalgpallikohtumine, mis lõppes eestlaste hävitava lüüasaamisega 1:8. Mängu jälgis staadionil koguni 15 000 pealtvaatajat, mis on senini jäänud suurimaks publikuarvuks Eesti koondise kodumängudel.

Los Angeleses toimunud X suveolümpiamängudel oli Eesti majanduslikel põhjustel esindatud ainult kahe USAs elanud väliseestlasega. Need olid maadleja Osvald Käpp ja kergejõustiklane Alfred Maasik.

Esimene MM-võistlus, kus Eesti riigi koondis osales, oli 5.-8. novembrini Helsingis toimunud kreeka-rooma maadluse suurvõistlus. Sini-must-valge all saavutati kaks neljandat kohta, kuid hõbemedali võitis aasta varem Läti värve kaitsma hakanud eestlane Rudolf Rone (Ronis).

30. novembril toimus Tallinna raekojas I Eesti spordikongress, kus kavandati sportlaskonna ülesanded lähiaastateks. Otsustati moodustada spordi juhtimise keskorganisatsioon Eesti Spordi Liit. Samuti kutsuda ellu Eesti Olümpia Komitee, et luua sidemed ROKiga, mille eesmärgiks oli saata Eesti võistkond 1920. aasta olümpiamängudele.

Eesti epeenaiskond (Irina Embrich, Julia Beljajeva, Erika Kirpu ja Kristina Kuusk) krooniti Leipzigis maailmameistriks. See on taasiseseisvunud Eesti suurim edu võistkondlikul alal.