Norra juhib endiselt Pyeongchangi olümpiamängude medalitabelit. Norralastel on kolm päeva enne olümpia lõppu 35 medalit, sealhulgas 13 kulda. 13 kuldmedalit võideti ka 2002. aastal Salt Lake Citys, aga kogumedalite varasem tippmark oli 26.

Rootsi väljaande Aftonbladeti teatel on norralased nüüd suures hädas, sest igale kullaomanikule kinkis Norra olümpiakomitee kuldsed jalatsid, aga pärast viimaseid triumfe said jalavarjud otsa. Mis juhtub siis, kui näiteks Norra meeskond võidab homme laskesuusatamise teatesõidu, ei tea keegi.

"See võib olla tõsi, et kuldsed jalatsid on otsas. Vähemalt mina sain enda omad kätte," ütles Pyeongchangist kolm kuldmedalit võitnud murdmaasuusataja Johannes Hösflot Kläbo Aftonbladetile.

Neljandat kulda Kläbo ei üritama ei lähe ja laupäevases 50 km klassikasõidus teda ei näe.