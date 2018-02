Eesti korvpallikoondis saabus täna Kreetale, et pidada homme MM-valikmäng Kreeka koondisega. Kohtumine peetakse Irakleio saarel, Dyo Aorakia nimelises spordihallis, mis asub aga sõna otseses mõttes keset tühermaad.

Kuigi spordihall näeb väljast igati soliidne välja ja vastabki seestki euronõuetele, siis ümbruskond on üsnagi trööstitu. Südalinnast kõige otsemat teed saali jalutades tuli sisuliselt ületada põld. Kuid seal ei kasvatatud mitte kartulit, vaid see on elupaik pesuehtsatele lammastele. Jah, umbes 100 m areenist asus lambaaedik.

Vaata ja veendu ise:

Lambad Irakleio spordihalli kõrval. (Jarmo Jagomägi)

Sealsamas saalis peab Eesti koondis täna õhtul treeningu ning homme kell 18.30 seistakse vastamisi Kreekaga.