"Oleme Eestiga mänguks väga põhjalikult valmistunud. Teame nende kohta palju," kinnitas Skourtopoulos, et homme mütsiga kindlasti lööma ei minda. "Vajame kahte võitu, et turvaliselt edasi pääseda. Võidud annaksid meile suure eelise."

Mida tähendab, et Kreekale Euroliiga meeste puudumine? "See on keeruline probleem," tõdes Skourtopoulos. "Olympiacosest ja Panathinaikosest võiks koondises vabalt mängida kuni 10 meest. Aga ajame läbi nendega, kes on. Mitmed talendikad noormängijad on tänu sellele võimaluse saanud.