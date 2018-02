Eesti koondise kohtumine Kreekaga toob esile mitmeid põnevaid mälestusi. Dušan Šakota mängis Janar Taltsiga koos ja Kristjan Kanguri vastu vaid loetud aastad tagasi. Veelgi põnevamat rivaliteeti mäletab ajalugu aga peatreenerite vahel.

Nimelt veetis Eesti koondise loots Tiit Sokk 1990ndate keskpaigas pikalt Panathinaikoses, kus ta krooniti kahekordseks Kreeka karikavõitjaks. Thanasis Skourtopoulos, hellenite praegune peatreener, müttas samuti tollal korvpalliväljakutel.

"Mängisin tema vastu väga palju kordi," meenutas Skourtopoulos. "Ta elas siin pikalt ja sai väga tuntuks. Ta oli Kreeka ühes suurimas klubis põhitegija ja neid saatis edu. Tean, et tema poeg veetis suure osa lapsepõlvest samuti siin ning on rõõm neid taas näha."

Kusjuures Sokk Skourtopoulost mängijajast ei mäleta. „Treenerite kohta on skauting tegemata,“ muigas ta, kuid tõdes, et veidi nostalgiline oli Kreekasse saabumine küll.

Lisaks sattus Sokk meeskonna treeningu eel kokku kohaliku Panathinaikose kunagise asjapulgaga ning nad pidasid maha südamliku vestluse. On selge, et Tiit on ka siinmail jätkuvalt lugupeetud mees.