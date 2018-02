Aga kullad oleksid võinud minna ka Kanada naiste kaela, aga nende jaoks lõppes kõik pisaratega. Oh neid emotsioone – üks päev nutavad Korea hokimehed, teisel Kanada hokinaised ... Vähemalt nii pettunud polnud neist ükski, et ei lasknud endale hõbedat kaela panna.

Aga jah – kas olümpiaturniiri kõige ägedam mäng peeti juba ära? Naiste hoki valitsejad USA ja Kanada andsid vägeva etenduse, pidasid finaalide finaali, lõpuks olid õnnelikuma käega ameeriklannad, kellele see alles teine olümpiakuld pärast 1998. aasta Naganot.

See on ikka täielik jama. Et kullavõitja otsustatakse karistusvisetega ... Oleks tagumine aeg see reegel ära muuta ja las prouad/preilid mängivad ikka niikaua, kui mängus värav ära visatakse. Täpselt sama võiks loomulikult olla ka meeste turniiril, aga kellaaeg surub peale ja teised alad tulevad peale ja muud sellised jutud.

Samal ajal istusid venelaste treenerid kõik kenasti reas tribüünidel ... Ja miks üldse peaksid ajakirjanikud trenni filmima? Siis helistati venelaste leerist tšehhide koondise peamänedžerile ja hakati mesijuttu ajama, et kuidas ikka tšehhide hele mänguvorm on maailma ilusaim ja et nad võiks selles mängida.

Siis saaks venelased punases vormis ju olla. Lisaks pakuti selle diili eest sada eurot (!). Tšehhide mänedžer pole ka kehva jutuga ja küsis vastu, et kas teil seal Venemaal on kriis või ... Kuuldavasti jõuti siiski kokkuleppele, eks homme ole näha, mis värvides jääle tullakse.

Kanada ja Saksamaa leeris on kõik töine ja tüüne. Sakslaste peatreener, endine kõva NHL-i mängija Marco Sturm käib õitsevana ringi ja ainus mure on tal, kas meestel homme emotsioone ikka jätkub. Igal juhul on sakslased nagu tublid tööhobused, kes lõhuvad tööd hommikust õhtuni või vastupidi.

Aga väliselt pole meestel mingit pinget – Kanada ja Saksa koondise mehed ja abijõud annavad intervjuusid laia naeratusega paremale ja vasakule, nii nagu peab. Aga venelased põgenevad pead raputades riietusruumi .... Okei, mitte kõik, mõned soostuvad natuke rääkima ka. Neil vist põhimõte, et töö ajal ei räägita, küll pärast jõuab. Peatreener Znarokki ei julge keegi juba ammu provotseerivate küsimustega tülitada, sealt võib tulla niimoodi vastu, et ...