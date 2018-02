Kui eestlastele hingelähedased alad, nagu murdmaasuusatamine ja kahevõistlus, meenutasid Pyeongchangis atmosfäärilt Soome laeva karaoket, siis lühiraja kiiruisutamine on Lõuna-Korea laulupidu.

Lipud lehvivad ja rahvas möllab, kui omad uisutavad. Puhas nauding. Nii Gangneungi jäähalli areenil kui tribüünil toimunu. Loogiline kah, sest tegu on riigi (ühe) populaarsema spordialaga, milles juhuslikult ollakse ka planeedi parimad. Etteruttavalt võib muidugi märkida, et eilne õhtu kujunes Korea krahhiks, sest ükski kuld (meeste 500 m, naiste 1000 m, meeste 5000 m teatesõit) ei jäänud koju. Kusjuures kolmest kaks kaotati kukkumise tõttu.

Aga korealased ei paistnud õhtu lõpus üleliia mornid. Küllap seetõttu, et nad teavad, kui karmi ja ettearvamatu alaga on tegu. Väike vääratus ja kõik. Piisab korraks kellegagi põrkuda või tasakaal kaotada ning järgmine mälestus on kokkupõrge mõnusalt pehme turvaseinaga. Pealegi, hõbeda ja pronksi nad 500 meetris siiski said.

Ligi 9000 lõunakorealast ohkasid nõnda sügavalt, kui maailmarekordinaine Shim Sukhee ja Choi Minjeong finaali viimasel ringil sõlme läksid ja koos medaliunistusega barjääri libisesid, et endalgi hakkas hale. Ent vaevalt nad viivukski mulle kaasa tundsid, kui korduvalt mu kõrvad lukku möirgasid. Ja see pole kunstiline liialdus.