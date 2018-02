Pyeongchangi talimängudel teeb Eesti Vabariigi 100. sünnipäeval oma olümpiadebüüdi kiiruisutaja Saskia Alusalu. Eestlanna vuhiseb jääle ühisstardis ning tema treener Tristan Loy usub, et ideaalse õnnestumise korral võib 23aastane Alusalu jõuda suisa poodiumile.

Kuigi taliolümpia avatseremoonial Eesti lippu kandnud kiiruisutaja võistleb Pyeongchangi mängude eelviimasel päeval, on ta kohal olnud alates veebruari algusest „Et saaksin treeninggrupiga harjutada, polnud võimalik mujal koos teistega treenida,“ selgitab ta.

Prantslane Loy lisab, et Alusalul oli tegelikult kaks valikut. „Teine variant oleks olnud jääda Inzelli (eestlanna on seal pikalt treeninud - H.R.), aga seal pole kedagi tema tasemel. Saskia oleks pidanud jääl üksi treenima, aga see on mentaalselt väga väsitav,“ räägib juhendaja.

Alusalu ei leia, et sedavõrd vara olümpiale jõudmine ja Pyeongchangis nii pikalt olemine vaimule raske oleks. On ta ju laagrirežiimiga harjunud. Loy on rahul, et nad kuu alguses Lõuna-Koreasse saabusid, sest nii sai sportlane rahulikult rutiini sisse elada.