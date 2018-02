Täna Kreetale jõudnud Eesti korvpallikoondis tutvus õhtul saaliga ning tegi umbes pooleteist tunni pikkuse treeningu. Peatreener Tiit Soku sõnutsi on kreeklastest enam-vähem pilt ees, kuid homme on tulemas raske lahing.

Kusjuures nimekaim mees, Ioannis Bourousis pole sugugi ohtlikuim korvi alune jõud: „Tema ei olegi kõige hullem vend! Talle meeldib rohkem visata ja kolmese taga olla. Seal on sellised vennad, kes ainult all mängivad. 3-4 meest, kes tahavad seal möllata.“

Millised on Eesti relvad? „Peame korrektselt mängima. Mängu ei tohi lahtiseks lasta ja kreeklastega jooksma hakata. Muidu tõmbavad nad end käima ja siis on raske neid pidurdada. Peame mängutempot kontrollima, see on kõige olulisem. Ja muidugi kaitses peame hakkama saama,“ vastas Sokk.

Samuti kinnitas ta, et Martin Dorbek on täie tervise juures ja saab meeskonda aidata. Kas Kristian Kullamäe teeb homme koondise debüüdi, jätab Sokk veel lahtiseks.