Eile avati Kultuurikatla Puupakusaalis 2018. aasta Eesti jalgpallihooaeg. Pilku õue heites süda vuti rütmis ei tuksu. Pigem näeks end suuskade või uiskude järele haaramas, kuid fakt on, et juba täna pannakse Tallinna sisehallis pall mängu Superkarika finaalis, kus vastamisi lähevad Flora ja FCI Levadia.

Loomulikult võib moka otsast pobiseda: „Mis seal vahet on, kas -8 või -13, trenni teete ju ikka!“ Flora peatreener Jürgen Henni sõnul, kelle arvates oli mängude edasi lükkamine õige otsus, on erinevus siiski olemas. “Hingamine muutub päris karmiks, kui väljas valitseb käre pakane,“ sõnas Henn.

Kui hooaja ettevalmistuse käigus oli klubidel võimalus võimlatesse ja sisehallidesse peituda, siis liigamängudeks tuleb ikkagi õue kolida. Paide lootsi Vjatšeslav Zahovaiko sõnul ongi see suurimaks väljakutseks. “Meie võime ju tahta sinna minna, aga kui väljak on reaalselt jääs, siis mis sa teed. Lähed välgumihkliga sulatama või?” mõistatas peatreener.

FCI Levadiat tüüriv serblane Aleksandar Rogic oli aga lumevalle vaadates rahulikum. “Tegelikult on tingimused kõigile ühesugused,” sõnas ta. “Jah, suurim murekoht on vigastused, kuid kõik oleme ju võrdsed olude ees. Kui omal ajal Ghana koondise juures töötasin, siis oli meil otsustav valikmäng Sudaani vastu 56-kraadises kuumuses. Pärast kümmet minutit kartsin, et kukun kokku, aga see ongi jalgpall, mis meid kõiki köidab.”

KLUBID:

Nõmme Kalju FC

JK Tallinna Kalev

Tartu JK Tammeka

FC Kuressaare

Pärnu JK Vaprus

JK Narva Trans

Viljandi JK Tulevik

Tallinna FCI Levadia

Paide Linnameeskond