Eile Pyeongchangi olümpiamängudel murdmaasuusatamise naiste paarissprindi võitnud ameeriklannade Jessica Digginsi ja Kikkan Randalli juures töötavad hooldemeestena eestlased Marek Sander ja Oleg Ragilo, kes andsid medali saavutamisel oma osa.

"Ma ise olin staadionil ja tegin vahetusalas neid suuski. Ütlen paljudele inimestele, et selle emotsiooni nimel tasub elada. Kel vähegi võimalust on - see kaks-kolm sekundit on selline emotsioon, et... oli selline tunne, et võtan varusuusad ja lihtsalt löön vastu lauda puruks!," vahendas Sanderi sõnu ERRi spordiportaal.

Randalli ja Digginsi võit oli ameeriklastele ajalooline, sest tegemist on neile esimese murdmaakullaga ja üldse alles teise medaliga.