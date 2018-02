Loomulikult tuleb Žalgirisel ka ise tubli olla. Neil on põhiturniiril mängida kaheksa kohtumist ja homme sõidetakse külla viimast positsiooni hoidvale Istanbuli Anadolu Efesile (6-16).

Žalgiris hoiab 13 võidu ja 9 kaotusega kuuendat kohta, sama palju võite ja kaotusi on ka Moskva oblasti Himkil. Maccabil on nüüd kaheksandana 12 võitu ja 11 kaotust, Unicaja tõusis 10 võidu ja 13 kaotusega 10. positsioonile. Veerandfinaali pääsevad kaheksa esimest, viimati jõudis Žalgiris kaheksa sekka 1999. aastal, mil Euroliiga lausa võideti.

Korvpalli Euroliigas kaotas Tel Avivi Maccabi võõrsil 69:83 Malaga Unicajale. See oli kahtlemata rõõmus uudis Kaunase Žalgirise poolehoidjatele, sest Maccabi on turniiritabelis nende lähim jälitaja.

Olympiacosel on teisena koos 16 võitu ja 7 kaotust, sama seis on ka tiitlikaitsjal Istanbuli Fenerbahcel. Paremini on läinud vaid Moskva CSKA-l (18-5).