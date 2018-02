Kes ei teaks kuulsat Jüri Ratase ümmarguste vastuste generaatorit!? Tuleb välja, et meie peaministriga pole hädas ainult Eesti ajakirjanikud.

Sattusin eile bussis ühe Associated Pressi uudisteagentuuri belglasest reporteriga jutule (nime ei küsinud, sest see polnud tähtis). Selgus, et kodanik käis eelmisel aastal, kui Eesti oli Euroopa Liidu eesistuja, Tallinnas Ratast intervjueerimas.

Imekaunis linn, meelitas ta. Kuid möönis õige ruttu, et usutlus oli pettumustvalmistav, sest mees ei öelnud mitte midagi sisulist… Äratundmisrõõm missugune! Seepeale tutvustasin talle ka ülalmainitud vastuste generaatorit. Belglane muigas ja jätkas meie pealinna kiitmist.

Vestlesime veel mõne minuti jagu muudel teemadel enne, kui buss sihtjaama jõudis ja oma teed astusime.