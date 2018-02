Eile jalgpalli Euroopa liiga vastamisi läinud Bilbao Athleticu ja Moskva Spartaki kohtumise eel puhkenud tänavamäsus kaotas oma elu üks märulipolitseinik.



Sündmuste virr-varrist sai korrakaitsjale saatuslikuks südameatakk. Bilbao politsei saatis kohtumise eel tänavatele üle 500 politseiniku, kes läksid lahutama San Mamesi staadioni ümbruses kaklema läinud fänne. Kokku arreteeris politsei viis inimest.



"Meie sügav kaastunne hukku kolleegidele, perekonnale ja tuttavatele," kulges Bilbao politsei poolt väljastatud pressiteade.



Erinevad videokaadrid näitavad, et vägivaldsed fännigrupeeringud loopisid tänaval üksteise suunas ilutulestiku rakette ning kostitasid teineteist ka rusikatega.



La Liga president Javier Tebas sõnas omalt poolt, et nemad jätkavad võitlust ultrafännide vastu seni, kuni taoline nähtus on maa pealt pühitud. "Ultrafännide tegutsemine on nõudnud ühe korrakaitsja elu - see on liig, mis liig. Me ei puhka La Ligaga enne, kuni ultrafännide fenomen on lõppenud."



Spartak võitis küll võõrsil kohtumise 2:1, kuid pudenes kahe mängu kokkuvõttes 3:4 siiski konkurentsist.