Tallinna Kalevi peatreener Argo Arbeiter kinnitas, et meeskonnaga liitus kaitsja Artjom Artjunin (28).

Artjunin, kes pärast eelmist hooaega Tallinna Levadias uut lepingut ei saanud, käis sel talvel testimisel Ungaris ja Poolas ning treenis Maardu Linnameeskonnaga, kuid otsustas nüüd vastu võtta Kalevi pakkumise, kirjutab Soccernet.ee.



Soomlane Jere Aallikko ja jaapanlane Koutaro Amemiya, kes halliturniiril Kalevi eest mängisid, klubisse ei jää. "Kui meil oli valida, kas Jere või samasuguse kvaliteediga [Andreas] Raudsepp, siis otsustasime Eesti poisi kasuks," selgitas Arbeiter.

Sama loogikat rakendati ka viimase ülemineku puhul: "Meil oli üks stopper proovil, aga kuna jällegi Artjunin on Eesti poiss, siis on mõistlikum kasutada teda, kui tassida kedagi väljastpoolt sisse."



28aastane keskkaitsjal, kes periooditi oma karjääri jooksul ka Rumeenias ja Poolas pallinud, on Eesti koondise särgis kirjas kuus kohtumist.