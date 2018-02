Täna õhtul võõrustab Kreeka korvpallikoondis MM-valikmängus Eestit. Kohtumine peetakse Kreeta saare keskuses Irakleios. Miks siin, mitte korvpallimekas Ateenas, kus pesitsevad tippklubid Panathinaikos ja Olympiacos? Selgitab Kreeka koondise peatreener Thanasis Skourtopoulos: "Siinne korraldus on suurepärane. Irakleio rahvas armastab korvpalli ja naudib seda, et koondis siin mängib. Samuti on see meeskonnale hea ja sterssivaba vaheldus. Saame siin rahulikult valmistuda: liikluses pole mingisuguseid ummikuid, pole teisi meeskondi, kes tahaks saali kasutada, saame rahus omi asju ajada. Me isegi eelistame siin mängida.

Lisaks saavad ka kohalikud elanikud tippmängijaid näha. Siin on korraldatud tugevaid noorteturniire ning nendega on hiilgavalt hakkama saadud. Nii et anname meeste koondisega hea töö eest justkui kogukonnale midagi tagasi." Mõnus ja rahulik on Irakleios tõepoolest! (Jarmo Jagomägi)

Dyo Aorakia nime kandev spordihall valmis 2007. aastal. Seejärel on seda treeningkeskusena kasutanud nii Kreeka noorte- kui ka täiskasvanute koondised. Lisaks on seal peetud kohalike karikasarja kohtumisi, Tähtede mäng ning erandkorras ka mõned Euroliiga lahingud. 2014. ja 2017. aastal peeti samas saalis U20 EMid, 2016 U19 MM. Irakelio spordihalli mahub 5222 korvpallifänni. Kas täna õhtul on oodata täismaja? "Arvan, et kohale tuleb palju fänne. Kuigi inimesed peavad tööl olema, poed on kella 21ni lahti," ei julgenud Skourtopoulos täis saali välja reklaamida. "Aga usun, et õpilased ja inimesed teisest Kreeta otsast on kohal. Kindlasti on oodata head atmosfääri, kuid mitte nii karmi andmist kui Kreeka tippklubide mängudel." Dyo Aorakia spordihall seest. (Jarmo Jagomägi)