Seitsmendas paaris uisutanud Liiv oli 600 m vaheajapunktis 10., kuid ületas lõpujoone teisena. See tähendab, et ta tegi tugeva viimase ringi. "Kõik kangestusid lõpus, ka mina. Polegi vist nii rasket viimast 200 meetrit olnud. Pidi ikka korralikult pingutama. Endalegi üllatuseks oli viimane ring teistega võrreldes parem."

Kui varem on Liiv öelnud, et tema nõrk koht on start ja esimesed 500 meetrit, siis täna jäi ta selle osaga rahule. "Üks mu parimaid starte ja esimesi ringe," lausus ta.

Liiv edestas lausa 18 konkurenti ehk sai 36 mehe seas tugeva ja kiiduväärt 18. koha. Seega võib öelda, et Eesti lipp on korralikult taas pildil. Adavere noormees nõustus: "Usun, et tegin oma ära."

Eilne õhtu oli rahulik? "Väga rahulik! Kui ärkasin, siis oli närv sees. Enamasti mul pole õhtul pingeid, kui on tähtsad võistlused."

Liiv avaldas, et üks edu aluseid oli treenimine Poola sprindikoondisega, mis algas jaanuaris Inzellis ja jätkus ka Pyeongchangis. OMi 500 meetris 13. koha saanud Artur Was päris pärast jõule Liivilt, mis tal jaanuaris plaanis on.

Kuivõrd eestlase senised partnerid austerlased on kõik temast aeglasemad, siis leidis ta, et tema arenguks on poolakatega liitumine hea otsus. "Kindlasti poleks täna nii kiiresti sõitnud kui poleks nendega treeninud. See andis väga palju juurde," märkis ta tänulikult.

Ühes tänasega on Liivi hooaeg lõppenud. Homme alustab ta koduteed ja pühapäeval osaleb võib-olla (vastavalt enesetundele) Peipsi järvel toimuval Kalevipoja uisumaratonil (30 km). Aga ennekõike soovib ta aja maha võtta ja korvpalli mängida.

Enne olümpiat ei tihanud ta seda teha, sest pelgas vigastusi. "Mulle väga meeldib korvpall. Eelmine hooaeg lõppes suht vara, siis mängisin pikalt, aga sel aastal pole ühtki mängu teinud. Adaveres on igal kolmapäeval ja reedel kerged treeningud. Tase pole väga tugev, aga seltskond on mõnus."