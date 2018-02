Eesti laskesuusameeskonna avavahetuse sõitja Rene Zahkna tegi kahe tiiru peale kokku küll neli möödalasku, kuid vältis trahviringi ning andis Kalev Ermitsale teatepulga üle 11. kohalt.



"Lamades oli täna eriti tuulevaikne, pigem oleks võinud kerge tuulega lasta," tunnistas mees pärast sõitu. "Kõik pealelaskmised olid kerge tuulega, aga nüüd vaikuses, ei teagi, kas ise sihtisin mööda või tõmbasin ära. Rütm oli nii kiire, et ei tabanud, mis eksimus tuli. Varupadrun lendas ka nii kiiresti torust välja, kahju."

"Püstitiirus, kui mina lasin kaks varu, siis prantslased läksid üldse kahele trahviringile. Mees (Simon Desthieux - toim.), kes üleeile sai segateates kulla, tuli täna Eesti taga," imestas sportlane. "Küsisin ise talt ka, et mis juhtus. Sõnas, et päevad pole vennad. Nii ongi kui siin võistlusi vaatad. Kõik teevad seinast seina sooritusi."

Kuidas võtab Zahkna aga enda olümpia kokku? "Kripeldama jääb ikka, aga seda teadsin juba enne olümpiat, et ükskõik mis tuleb, seda muuta ei saa," vastas eestlane. "On hea ütlus, et tase on selline. Kas õnnestud või lähed lati alt ära, see on ikkagi see vahemik, mis on sinu tase. Sähvatusi polnud, aga olulist ärakukkumist ka. Sprindist ehk kõige rohkem kahju, kus püssitiir läks tuule nahka. Suurim eesmärk oli jälitusse saada."



Mis aga edasi? "Mitu aastat ei viitsi peaga vastu sama seina joosta," sõnas Zahkna salakavalalt. "Igas riigis tulevad uue olümpiatsükliga muutused ja meil samamoodi." Täpsustava küsimuse peale, et mis muutused ees ootavad, sõnas sportlane, et praegu on veel vara küsida.