Alguses tuli diagnoos siiski väikese šokina. "Esimese hooga arvasin, et tohoh, hea meelega võiks koju ära minna: minuga on aamen. Aga sain varakult rajale tagasi ja otsuse, et starti tulen, tegin eile."

Rene Zahkna ütles pärast oma etteastet: "Mitu aastat ei viitsi peaga vastu sama seina joosta. Igas riigis tulevad uue olümpiatsükliga muutused ja meil samamoodi."

Ermits ei tahtnud koondisekaaslase öeldud pikemalt lahata. "Mina pole inimene, kes seda lahti peaks seletame. Eks ta võib-olla ole peaga vastu seina jooksmine, aga minu meelest täna väga halvasti ei läinud. Ei tea, mis ta selle all mõtleb."

Ta jätkas: "Laskesuusk on ala, kus ebaõnnestumisi on paraku päris palju. Isegi kõvadel meestel tuleb vahepeal mõru pill alla neelata. Meil on neid ebaõnnestumisi rohkem kui õnnestumisi ja raske on teinekord tuju üleval hoida. Kui tuleb selline päev ja kõik täkkesse läheb, siis on päris hea."

Mida tulevikku vaadates muutma peaks? "Taustajõud on praegu väga väike punt, suurtel tiimidel inimjõu näol jõudu on oluliselt rohkem. Kindlasti on mõttekohti. Võime rahadega ka pihta saada, aga see ei garanteeri, et hakkame üleöö medalite peale sõitma."