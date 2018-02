Käisime Martenile kaasa elamas ja sellest oli kasu! Mees ületas kõigi (ka enda) ootusi ja sai 1000m sõidus suurepärase 18. koha! Kangelane jõudis tribüünile hilisemate startijate sõite kommenteerima ja vastas meie võhiklikele küsimustele spordiala kohta. // Went to cheer Marten Liiv and it helped! He surpassed everyone's expectations and came 18th in 1000m race! Hero of the day sat with us in the stands when the last skaters raced and commented on their technique. #risingstar #pyeongchang2018 #terveeestieest #sajagaolümpial

