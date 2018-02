Lõplik murrang saadi kolmanda veerandajaga, kus joosti nii kiirrünnakuid kui leiti positsioonimängus häid lahendusi. Kaitses pigistati eestlasi nii kõvasti, et tihtipeale ei jõudnud meie mehed viskelegi. Viimaseks vaatuseks kasvatati edu 22punktiliseks. Eestlased jäid sel neljandikul alla 13:26.

Eesti jõudis veel 2.08 enne kohtumise lõppu kuue punkti kaugusele, ent enamaks kahjuks jaksu polnud. Kusjuures viimane veerandaeg võideti 33:26.

Rain Veidemani ja Janari Jõesaare puudumisel napib Eestil rünnakuteravust, ent seda ei saa taga nutma jääda. Teravust jäi täna veidi väheks, kuid reeglina põhineb meie meeste mäng ikkagi meeskondlikkusel. Kreeka suutis selle suuremas osas neutraliseerida.

Võib öelda, et palju kardetud korvialune kaitsemäng Eestile täna saatuslikuks ei saanud.

2. Millise mulje jätsid kurikuulsad Kreeka korvpallifännid?

Lahja! Kui kreeklast peetakse reeglina korvpalliinimeseks, siis vähemalt Kreetal oli huvi meeskonna vastu pehmelt öeldes tagasihoidlik. Veidi üle 5000 inimese mahutav Dyo Aorakia areen Irakleios oli vaevu veerand täis... kui sedagi. Mine tea, kas rolli mängis mängupaik või tundmatu Eesti, kuid karukoopa efekti ei tekkinud.

Kohal olid ka Eesti fännid. (fiba.com )

3. Kes ja kuidas täitis Sten Soku kõrval mängujuhi rolli?

Sten Olmre, pigem nigelalt. Oli teada, et peale Sten Soku pole koondises ühtegi puhtakujulist mängujuhti. Olmre sekkus mängu avaveerandil ja oli näha, et üsna värske (koondise mõistes) mehe tegutsemine oli ebakindel. Miinimum programm sai esialgu täidetud ja pall üle toodud. Tõsi, rünnak jäi veidi rohkem seisma kui Sokuga.

Olmre muutus küll veidi kindlamaks, kuid kolmanda veerandaja lagunemises oli temalgi oma roll. Midagi pole teha, kreeklased oli klassi võrra ees. Parema hinnangu saab Olmrele (mängujuhina) anda pärast Iisraeli mängu.

4. Kes olid kohtumise parimad?

Janar Talts ja Sten Sokk Eesti poolelt. Taltsile suutis suuremaid rumalusi vältida ja 1-1 kaitsemängus korvi alust enam-vähem turvata. Tema arvele 12 punkti. Positiivse poole peale võib kanda ka Soku, kes pärast tagasihoidlikku algust neljandal veerandajal Eesti suuremast koslepist päästis. Temalt ka meie parimana 16 silma.

Ioannis Bourousis Kreeka poolelt. Olgugi, et Kreeka korvpallilegend on juba 34 ja pallib Hiina liigas, siis kvaliteeti on selles mehes kõvasti. Võiks arvata, et staarmängija staatuses olles teeb ta mõnd asja ehk üle jala, aga reaalsus oli hoopis vastupidine! Bourousis ajab asja hingega ja on selge meeskonna liider. Kokku tema arvele 21 punkti ja 8 lauapalli.

5. Mida peab Eesti järgmiseks mänguks parandama?

Lohakusi peab vältima! Nagu peatreener Sokk enne kohtumist ütles: "Peame mängima korrektselt, et mängus püsida." Paraku jättis see täna kohati veidi soovida. Eriti kahju on mängu algusest, kui Eesti oleks võinud kindlalt ohjad haarata. Paraku kingiti mõne lihtsa pallikaotusega Kreekale rünnakuid, punkte ja seeläbi ka kindlust. Samuti oleks 19 pallikaotust igas mängus liiast. Kodus Iisraeli vastu tuleb kindlasti hoolikamalt tegutseda.

6. Mida ütlesid asjaosalised?

