Õhtuleht kasutab olümpiamängude ajal erinevate alade kommenteerimisel asjatundjate abi. Murdmaasuusatamise tavadistantsidel toome lugejateni kolme olümpia kogemusega Aivar Rehemaa ekspertarvamused.

Meeste 50 km ühisstardist klassikasõidus selgub suusakuningas. "Olen seda ala kogu olümpia salamisi oodanud," räägib Rehemaa. "Stardis on kolm meie meest – Algo Kärp, Andreas Veerpalu ja Aleksei Poltoranin. Kahel esimesel on selja peal EST, kolmandal KAZ, aga ta elab ja harjutab Otepääl. Saame omavahel hästi läbi, praegugi on Aleksei poeg meie juures ja mängib minu pojaga. Hommikul suhtlesin Alekseiga sotisaalmeedia kaudu, kuid ei hakanud temalt sportliku vormi kohta midagi küsima. Soovisin edu ja hoian pöialt, et ta medali võidaks. Minu jaoks oleks see nagu oma mehe medal."

Rehemaa hinnangul on Andrus Veerpalu ja Mati Alaveri juhendamisel harjutav Poltoranin võimeline võitma igat värvi medali. "Kui Aleksei tuleb lõpus koos tugevamatega staadionile, on tal suur šanss poodiumile jõuda. Ei näe põhjust, miks ta peaks kellelegi alla jääma. Tänavustel MK-etappidel on Aleksei klassikasõitudes olnud väga hea."