Aga olge kiidetud need sakslased. Mängivad ja mängisid küll ja veel. Kiirelt kolm väravat ja kanadalased olid näost valged. Tuleb muidugi täpsustada, et Kanada kaitse oli pahatihti nagu läbisõiduhoov, mille peale ei suutnud puurivaht Kevin Poulin eriti midagi teha. Aga sakslased panid klõps ja klõps litreid Kanada võrku, lubati endale isegi luksust mitte realiseerida karistusvise. Juba poolfinaali jõudmine oli nende jaoks fantastiline saavutus, mida siis veel finaali kohta öelda. Das ist fantastisch!

SEDA on raske uskuda. Kui poleks näinud. Aga nii see ometigi on, et turniiri kahe kaotusega alustanud ja kukesammul lisaajavõitudega edenenud Saksamaa alistas poolfinaalis Kanada ning mängib finaalis!

Ja kogu selle NHL-i mängijate puudumise võttis sealmaal ligi 800 kohtumist mänginud Christian Ehrhoff tabavalt kokku: „Ah, et see OM pole nagu päris? Mis vahet sellel on, meil on medal olemas. Olümpiamedal!“

Usun, et venelaste staabis on nüüd natuke rohkem tööd ja mõtlemist, sest eks tegelikult oodati finaalivastaseks ikkagi Kanadat. Ahjaa – esimeses poolfinaalis ei lasknud venelased tšehhidel endale ühtegi väravat visata. Ehk puurivahtide duellis alistas Magnitogorsk Tšeljabinski ehk Košetškin Francouzi. Tšehhid tegid rohkem pealeviskeid, olid 0:2 kaotusseis väravale paaril korral väga lähedal, kuid ... Venelaste poolel tegi imelise etteaste Pavel Datsjuk, just vanameistri supersöödust skoor avati. Ja musta tööd jõuab see mees, vaatamata oma kes teab, kui mitu korda opereeritud põlvedele, endiselt kõvasti teha. Venelastel on siht silme ees ja katsugu keegi neid sellelt kursilt kõrvale tõugata. Läheb ülimalt raskeks.

Numbritest ka – venelased jõudsid olümpiafinaali 20-aastase pausi järel, Saksamaa on nii kaugel üleüldse esimest korda. Saksa FV sai 1976. aasta OM-il pronksi, aga neli aastat tagasi toimunud Sotši mängudele ei saanud nad üldse peale.

Mida siis arvata olümpiafinaalist venelaste ja.... sakslaste vahel. Võtab täitsa sõnatuks... Üks on favoriit, teine mitte. Aga mine neid põrgulisi (loe: sakslasi) tea, nendel on hammas verel ja äkki ... Siis näeksime pühapäeva varahommikul „Miracle on Ice“ teist vaatust.