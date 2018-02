Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva esimesel tunnil stardib ultrasportlane Rait Ratasepp enam kui 7500 tõusumeetriga 125 km jooksule üle Gran Canaria mägise profiili. Karm jooks on vaimne ja füüsiline ettevalmistus hooaja põhisündmuseks, kus Ratasepp läbib 20 järjestikkusel päeval 20 täispikka triatlonit.

Neljandat korda jooksul osaleva Ratasepa eesmärk on lõpetada see, mis eelmisel aastal poolikuks jäi - ületada finišijoon. Möödunud aastal olid mehe jalad pärast 84 km jooksu väga kehvas seisus ning Ratasepp oli sunnitud vahetult enne Pico de las Nieves´t rajalt kõrvale astuma. “Eelmise aasta ettevalmistus jooksuks kulges tagasilöökidega. Jäin kuu enne võistlust haigeks, haigus vindus kaua ja plaanitud võtmetreeningud jäid tegemata,” meenutab Ratasepp.

Ratasepa sõnul on selle aasta ettevalmistus olnud plaanipärane - viimased 3,5 kuud on ta keskendunud jooksuvõimekuse arendamisele. Selle ajaga on ta jooksnud 2330 km. Oma ettevalmistuse jagas Ratasepp kolmeks treeningtsükliks, millest viimane, 28-päevane treeningtsükkel jaanuaris-veebruaris hõlmas endas 106 tundi treeninguid. Sinna sisse mahtus omakorda 781 km jooksu, 98 km ujumist, 470 km rattasõitu, 10 kiirusvastupidavust arendavat jooksu ning neli pikka jooksupäeva vahemikus 53-64 km.

Et kogeda võistlusrada ja panna punkt oma treeningettevalmistusele, tuli Ratasepp Gran Canariale paar nädalat enne võistlust. Muuhulgas läbis ta võistlustrassi viimase kolmandiku ehk laskus saare kõrgemaist punktist (1949 m) merepinnale. Jooksu ajal kogunes 2400 langus- ja 550 tõusumeetrit. “See lõik on võistlustrassi üks keerulisemaid just sellepärast, et väsinud jalalihastega on nii pikk laskumine oluliselt raskem kui tõusu võtmine. Näiteks kui treeningu käigus kulus mul 42 km läbimiseks natuke alla nelja tunni, siis kaks aastat tagasi võistluse ajal aga peaaegu seitse tundi,” meenutas Ratasepp.

“Mu vaim ja keha on valmis, ent varasemad kogemused on näidanud, et olgu su valmidus nii hea kui tahes, raskeks kujuneb katsumus nii või naa,” tõdes Ratasepp.

TransGranCanaria ultrajooksu stardis on sel aastal rekordilised 1020 jooksjat, neist 907 meest ja 113 naist. Enam kui pooled võistlejad, 684, on starti tulnud väljapool Hispaaniat ja Kanaari saari.

Ratasepp läbib ultrajooksu numbri all 885. Võistluse stardis on esmakordselt ka eestlased Kaido Vetevoog (303) ja Olle Rõuk (1005). Eestlaste teekonda saab reaalajas jälgida http://transgrancanaria.livetr ail.net.

Hooaja põhikatsumusena korraldab Ratasepp iseendale ultratriatloni, milletaolist ei ole keegi veel triatlonimaailmas kogenud. Mees plaanib selle aasta sügisel läbida raskel profiilil ja kliimatingimustes Fuerteventural 20 järjestikusel päeval 20 täispikka triatlonit. Ees ootav ettevõtmine ei ole meeletu mitte ainult distantsi, vaid ka võistluseelarve poolest.

Oma panuse katsumuse edukaks korraldamiseks saab anda igaüks ultrasportlase veebilehel www.raitratasepp.ee.