Pyeongchangi taliolümpial jäi dopinguga vahele ka teine Venemaa sportlane. Seekordseks patustajaks 30aastane bobisõitja Nadežda Sergejeva, kes sai kahebobis koos Anastassija Kotšeržovaga 12. koha.



Sportlase positiivset dopinguproovi kinnitas ajalehele ka Venemaa bobikelgu föderatsiooni president Alexander Zubkov. "Ta andis 13. veebruaril puhta testi ning kõnealune proov, kust midagi leiti, võeti temalt võistlusväliselt," sõnas Zubkov.



Praeguseks hetkeks pole teada, mis ainega bobikelgutaja patustas. Venelaste esimene dopingupatune oli curlingumängija Aleksandr Krušelnitski, kes tarvitas meldooniumit.

Russian athlete who wore “I don’t do doping” shirt busted for doping: https://t.co/ipzu1dewoU pic.twitter.com/qfUeYk6qaE