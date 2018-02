Ta jätkas: „Kodus mängides hakatakse sisse viskama ja… said 10 vabaviset rohkem ka kui pidanuks, liiga kergelt, minu silma järgi. Need olidki võtmekohad. Alguses läks võib-olla veidi tulistamiseks, samas viskasime sisse.“

Sokk tõdes, et hätta jäädi ka Ioannis Bourousisega: „Vähe sellest, et ta oma punktid ära viskas. Aga alati, kui oli raskem hetk, siis tegi omad asjad ära,“ ütles ta ning lisas muiates: „Ega kolmesekundi alasse elama ka ei tohiks jääda, aga tundub, et siin tohib.“

Peatreeneri sõnutsi tulid 19 pallikaotust nii oma praagist kui ka vastaste survest. Kuigi arv pole Soku arvates katastroofiline, arvestades, et vastased patustasid 16 korral, siis just see, kuidas need tulid, tekitab muret.

„Esimesel poolajal oli täiesti meie oma lohakus. Kui tahad Kreekas võita, siis selliseid asju ei tohi lubada.“ Kuigi kaotus tuli, siis Sokk on meeskonnaga üldises plaanis rahul. Eelkõige viimase veerandiga.