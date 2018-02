MURDMAASUUSATAMINE

26 km: Niskanen ja Poltoranin on vahet suurendanud. Kolmandaks on tõusnud venelane Aleksandr Bolšunov (+24,6). Sundby, Harvey ja Holund on juba viis sekundit maas. Kärp liigub igati tõusvas joones - 26 km peal on ta juba 14. kohal (+1.43,2). Eesti parim koht sel olümpial on seni Kristjan Ilvese käes (16.).