Olümpiadebüüti tegev kiiruisutaja Saskia Alusalu loositi naiste ühisstardis teise poolfinaali. Kell 13.15 algavas teises sõidus teeb lisaks eestlannale kaasa 11 sportlast, teiste seas ka 46aastane sakslanna Claudia Pechstein, kes on võitnud viis olümpiakulda.

Teise poolfinaali koosseis:

Kuidas edasi pääseda?

Mõlemast poolfinaalist pääseb edasi kuus sportlast. 16-ringilisel võidusõidul on neli tähtsat vahefinišit. Iga neljanda ovaali lõpus jagatakse uisutajatele punkte ning lõpliku esikolmiku moodustavadki sprintides kõige teravamat jalga näidanud sportlased.

Kui esimeses kolmes sprindis on võimalik koguda vastavalt viis, kolm ja üks punkti, siis lõpujoont ületades on summad märksa priskemad: 60, 40 ja 20. Kui naised on vahefinišites kogutud silmade põhjal võrdsed, osutub määravaks sõiduaeg.