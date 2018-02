Õhtuleht kasutab olümpiamängude ajal erinevate alade kommenteerimisel asjatundjate abi. Murdmaasuusatamise tavadistantsidel toome lugejateni kolme olümpia kogemusega Aivar Rehemaa ekspertarvamused. Meeste 50 km ühisstardist klassikasõidu võitja ehk suusakuninga ennustamisega tabas Rehemaa nabakümnesse – kuldmedali sai soomlane Iivo Niskanen, kes tegi väga vinge etteaste. "Seda võis arvata, et Iivo läheb võidu järele," räägib Rehemaa. "Aga võistlus oli huvitav, need kaks tundi ja kaheksa minutit möödusid väga kiiresti. Iivo sõitis taktikaliselt väga hästi, käis viimasel ringil suuski vahetamas, värsked suusad annavad lõpus kõvasti juurde. Palju õnne soomlastele – nad saavad Eesti Vabariigi aastapäeval pidu pidada, ja see on ka päris kindel, et Iivo valitakse taas Soome aasta sportlaseks."

Hõbeda ja pronksi napsasid venelased Aleksandr Bolšunov ja Andrei Larkov. "Venelased tegid jälle suurepärase sõidu, norralased jäid medalita," lausub Rehemaa, kes kurvastas, et Otepääl elav ja treeniv kasahh Aleksei Poltoranin suurest mängust välja kukkus. "Sellest on mul kõige rohkem kahju. Mingil hetkel ütlesin, et medal on käes. Paraku sai ta suusameeste keeles öeldes korraliku haamri. Kui üheksa kilomeetrit oli lõpuni, muutus medali võitmine kahtlaseks."

Kaheteistkümnendal tunnil olümpiale pääsenud Algo Kärp tegi tiitlivõistlustel oma parima etteaste, lõpetades 17. kohaga.