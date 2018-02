Teatesõidus oli Kärp kehv, mida vahepealsete päevadega tegite? "Algol olnuks teatesõiduks ka lahtisõitu vaja, aga täna ütleme, et järelikult sobis teade talle siia ette perfektselt. Oli näha, et hoopis teine minek.

"Meeste olümpiale sai täna küll väga ilus punkt pandud," rõõmustas Saarepuu, kuid lisas, "kus lootsime õnnestuda, seal tegime oma ära. Üks mees esi20-s, Andreas [Veerpalu] esi40-s, igati korralik. Nagu Karel ja Markogi ütlesid, i-le täpp jäi panemata. Kuskilt koguaeg kripeldab. Aga võrreldes Sotšiga on väga suur edasiminek (seal oli Eesti parim suusataja Aivar Rehemaa 15 km klassika 40. kohaga - M.T.)."

Ta võitles kõvasti, sest startis päris tagant. 10. koht olnuks see i-le täpi panek. Sealt tagant on raske tulla, annad mingi energia alguses ära. Kuigi ta alustas targalt, aga jah, olnuks natuke parem stardikoht... Suuskade vahetus õnnestus taktikaliselt väga hästi, ei kaotanud sellega midagi (2. ja 4. ringi järel - M.T.)."

Tihti eestlastega koos treeniv kasahh Aleksei Poltoranin oli veel 44. kilomeetril kinni pronksmedalis, kuid kustus lõpus nii rängalt, et lõpetas 15ndana, vaid 8 sekundit enne Kärpi. Saarepuu tõdes, et Otepääl elavast Poltoraninist on kahju.

"Elasin talle samamoodi kaasa. Karjusin viimasel tõusul Algole, et Aleksei pole üldse kaugel. Päris järele ei jõudnud, aga arvan, et see ei jää Algol eraldi kripeldama."