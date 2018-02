Rahvusvaheline olümpiakomitee (ROK) korjas Pyeongchangi olümpial viibivatelt ERRi ajakirjanikelt täna akrediteeringud ära. See tähendab, et olümpiavõistlustele neil enam asja pole.

ERRi sporditoimetuse juht Rivo Saarna ütles Õhtulehele, et ROKi otsus tuli ootamatult ja selgitusi pole olümpiaisad jaganud. Ta ei soovinud spekuleerida, kas akrediteeringud tühistati Eesti Meedia kaebuste tõttu, mis puudutasid vales kohas materjali filmimist.

"Oleme hämmingus. Teame vaid seda, et 22. veebruaril toimus meediakeskuses ROK-i meediateenistuse ja ERR-i ajakirjanike kohtumine, kus ROK nõudis, et eemaldaksime uudistesaates olümpiavõistluse ametliku pildi näitamise ajal ekraanilt ETV logo. Seda me ka tegime. Rohkem etteheiteid ei olnud," rääkis Saarna.

Tema sõnul jätkavad kuus ERRi ajakirjanikku olümpiamängudel osalevate Eesti sportlaste esituste kajastamist. Olümpiaterritooriumilt väljaspool ehk n-ö aia taga võivad nad endiselt (video)intervjuusid teha ja selles osas midagi ei muutu. Võistluspaikadesse neid enam aga ei lubata.

ERRil on õigus spordiuudistes näidata igast alast ainult 30 sekundit ametlikku pilti ning mitte rohkem kui 2 minutit päevas. Viidata tuleb ka õiguste omanikule ehk Discoveryle.