Pyeongchangi taliolümpial on ohtralt tähelepanu saanud 229 Põhja-Korea ergutustüdrukut. Nad laulavad ja tantsivad - peale vaadates tundub, et neil on lõbu laialt.

Tegelikkus pole kaugeltki nii muretu. 2008. aastal Põhja-Koreast põgenenud sõjaväemuusik Lee So-yeon rääkis Bloombergile, et sisuliselt on tegu seksiorjadega.

"Peale esinemiste peavad nad pakkuma ka intiimteenuseid. Nad käivad partei poliitbüroo pidudel ja nad peavad tähtsate isikutega magama. Isegi kui nad ei taha seda teha. Neile öeldakse, mida nad peavad oma kehaga tegema," ütles So-yeon.