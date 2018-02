Vene bobisõitja Nadežda Sergejeva dopinguga vahelejäämine vähendas oluliselt võimalust, et Venemaa sportlased saaksid homsel Pyeongchangi taliolümpiamängude lõputseremoonial marssida, kirjutas portaal Inside The Games. Abi ei ole ka sellest, et Sergejeva tunnistas oma eksimust.

Rahvusvahelise olümpiakomitee (ROK) ja Venemaa spordiametnike suhted olid olümpia jooksul soojenenud, aga esimese häirekell oli curlingumängija Aleksander Krušelnitski positiivne dopinguproov.

Pärast Sergejeva vahelejäämist said ROKi presidendi Thomas Bachi liitlased pahaseks ja varem küpsenud plaan pandi taas kalevi alla. Inside the Gamesi andmetel on mingi võimalus ikkagi olemas, et Venemaa saaks lõputseremooniale trikoloori kaasa võtta, aga see on väike.

"Minu hinnangul on meid väga raske veenda, et me peaksime Venemaalt keelu maha võtma. Kindlasti mitte nendel mängudel. Venemaa olümpiakomitee oleks pidanud kindlaks tegema, et Pyeongchangi sõidavad puhtad sportlased. Neid ju jälgiti väga teraselt. Aga sellega ei saadud hakkama," ütles Lõuna-Aafika Vabariigi spordipoliitik Sam Ramsamy, keda peetakse Bachi suureks liitlaseks.

168 Venemaa sportlast on Pyeongchangis võistelnud olümpialipu all ja koondise nimeks on Olümpiasportlased Venemaalt. Seni on võidetud 17 medalit, aga vaid üks neist on olnud kuldne.