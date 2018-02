Niskaneni kuldmedalis oli oma osa ka eestlasel Are Metsal - just tema valmistas soomlasele kullasuusad.

Bolšunov tunnistas Sport-Ekspressile, et eksis taktikaga. "See on minu viga, et pidin lõpus kulunud määrdega sõitma. Nende suuskadega ei suutnud ma lõpus kuldmedali eest võidelda."

Aleksander Bolšunov tundis, et kuldmedal libises peost. (FRANCK FIFE)

Sportlase peale olid pahased ka treener Juri Borodavko ja sprindiäss Nikita Krjukov. "See viga maksis meile kuldmedali. Mulle tundus, et Aleksandr oli värskem kui Niskanen. Tunnen samal aja nii rõõmu kui ka pettumust," ütles Borodavko.