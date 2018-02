Teisest poolfinaalist said lisaks Alusalule edasi Nikola Zdrahalova (Tšehhi), Annouk van der Weiden, Dan Li (Hiina), Claudia Pechstein (Saksamaa), Heather Bergsma (USA), Francesca Bettrone (Itaalia) ja Luiza Zlotkowska.

Mõlemast poolfinaalist pääseb tosinast sportlasest edasi kaheksa. 16-ringilisel võidusõidul on neli tähtsat vahefinišit. Iga neljanda ovaali lõpus jagatakse uisutajatele punkte ning lõpliku esikolmiku moodustavadki sprintides kõige teravamat jalga näidanud sportlased.

Kui esimeses kolmes sprindis on võimalik koguda vastavalt viis, kolm ja üks punkti, siis lõpujoont ületades on summad märksa priskemad: 60, 40 ja 20. Kui naised on vahefinišites kogutud silmade põhjal võrdsed, osutub määravaks sõiduaeg.