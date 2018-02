Kiiruisutaja Saskia Alusalu näitas Eesti Vabariigi sünnipäeval Pyeongchangi taliolümpial naiste ühisstardi olümpiafinaalis suurepärast minekut, tehes kohe alguses otsustava äramineku ning noppides vahefinišites punkte, mis kokkuvõttes talle neljanda koha tagasid.



Ühtlasi tähendab see, et Alusalu tõuseb EOK olümpiatoetuses B-tasemele.

Olümpiavõitjaks krooniti jaapanlane Nana Takagi, kes edestas finišijoonel Lõuna-Korealast Bo-Reum Kimi ja hollandlannat Irene Schoutenit.

16-ringilisel võidusõidul on neli tähtsat vahefinišit. Iga neljanda ovaali lõpus jagatakse uisutajatele punkte ning lõpliku esikolmiku moodustavadki sprintides kõige teravamat jalga näidanud sportlased.

Kui esimeses kolmes sprindis on võimalik koguda vastavalt viis, kolm ja üks punkti, siis lõpujoont ületades on summad märksa priskemad: 60, 40 ja 20. Kui naised on vahefinišites kogutud silmade põhjal võrdsed, osutub määravaks sõiduaeg.