Olümpialipu all võistlevad Venemaa sportlased on Pyeongchangis võitnud murdmaasuusatamises kaheksa medalit. Rohkem väärismetalli (13) on kogunud vaid Norra.

Pärast seda, kui Sergei Ustjogovit olümpiale ei kutsutud, sõitsid venelased Lõuna-Koreasse noore ja veel üsna vähenimeka seltskonnaga. Aleksander Bolšunov (21), Denis Spitsov (21), Aleksei Tšervotkin (22) ja Natalja Neprjajeva (22) olid MK-etappidel siiski lootust andnud, et mõni poodiumikoht on olümpial võimalik.

Nelikut treenib 58aastane Juri Borodavko. Kogenud juhendaja on praegu kodumaal tehtud mees, aga 2010. aastal määras Venemaa suusaliit talle kahe-aastase juhendamiskeelu. Borodavko oli toona Venemaa koondise peatreener ja tema hoolealune oli ka Jevgeni Dementjev, kes jäi 2009. aastal vahele EPOga.