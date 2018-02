Kiiruisutaja Saskia Alusalu tuli naiste ühisstardis sõidus täna Pyeongchangi taliolümpial kõrgele neljandale kohale, sest noppis kolme vahefiniši peale kokku 15 sprindipunkti, mis ta paremusjärjestuses etteotsa aitasid.



Eesti ajakirjanikega rääkides tunnistas Alusalu, et see oligi finaali eel treeneriga kokku lepitud taktika. "Oli poolfinaali ja finaali vahel mõned minutid aega arutada ja otsustasime selle [taktika] kasuks," sõnas neiu. "Läksin julgelt peale ja arvan, et see oli täna maksimum."



Kui väga mõjutas sellist taktikavalikut EOK toetusrahade süsteem, kus olümpiamängude esikümme saab palga- ja ettevalmistustoetusraha? "Ikka mõjutas," tunnistas neiu. "Loomulikult peab kogu aeg selle peale mõtlema, et kuidas on võimalik edasi uisutada."



Alusalu tegi otsustava äramineku kohe sõidu algfaasis ning pärast seda jätkus tema uhke soolosõit kuni eelviimase ringini. Kas eestlannat üllatas ka, et keegi kaasa ei tulnud? "Nii ja naa. Teadsin, et kui vahe on sees, siis on lihtsam seda hoida," sõnas Alusalu. "Kõige raskem on vahe tekitamine, aga tundsin ennast väga hästi, siis julgesin selle otsuse teha, et minna."



"Võistluse käigus peab kogu aeg nägema, millal ja kuidas minna. Poolfinaalis ka, et kui näed, et kolm tükki on sprindile minemas, siis pole mõtet sellele vahefinišile panustada, vaid otsida kohta, kust järgmisele minna," jätkas ta. "Sellepärast olen ka palju ühisstardiga sõite sõitnud ja videoanalüüsi teinud, et õppida nägema erinevaid avanemisi."



Kas pikalt juhtides tuli pähe ka mõtteid, et äkki kestabki sõidu ära? "Kunagi ei tea, aga otsustasime kindlalt punkte koguda, sest finaalis oli väga palju sprintereid, kellega oleks lõpus raskeks läinud. Kui mind kätte saadi, oli vähe ringe lõpuni (ringiga sisse saades kaotab võistleja vahepunktid - toim.) ning teadsin, et polnud aega, et ära vajuksin."

Üks legendaarne spordimees on öelnud, et neljas koht on jama. Kas oled nõus? „Muidugi olen, aga samas eesmärk oli jõuda esikaheksasse. Neljas koht on neljas koht, aga sellise võistluskuluga olen väga rahul. Olen oma neljanda kohaga väga rahul."

"Pean ütlema, et olin väga närvis viimased kaks päeva. Olümpiamängud on palju suurem pidu või spordiüritus kui ma arvasin. Pingeid oli päris korralikult... kogu see tähelepanu, mis iganes iludusvõistluste küsimused... mul on hea meel tõestada, et ma pole siin selle jaoks."