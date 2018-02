Olümpiamängudel 4. koha saavutanud kiiruisutaja Saskia Alusalu prantslasest treener Tristan Loy on tulemusega väga rahul. "Proovisime algusest peale minna ette, et saada esimesest vahefinišit punkte," lausus ta Eesti ajakirjanikele. "Arvasin, et väike grupp, kaks kuni neli uisutajat püüavad ta sõidu keskel kinni ja aitavad teda edasi. Seda ei juhtunud, seega ta pidi üksi ees energiat säästma ja vahet grupiga hoidma." "Teadsime, et Saskia jaoks on parim võtta initsiatiiv ja minna algusest peale ette. Kui tempo käib üles-alla, see kulutab liiga palju energiat. Pärast esimest vahefinišit lootsin, et keegi tuleb järele, sest koos on lihtsam edu hoida."

Kas see oli üllatus, et keegi ei tulnud järele? "Calgary MK-etapil juhtus sama. Kui keegi on üksi ees, siis grupi mentaliteet on säärane, et keegi ei taha võtta initsiatiivi ja rabeleda vahe nõelumise nimel.

Sellega kaasneb risk, et kulutad liialt energiat ega jaksa enam sõiduga kaasa minna. Kõik loodavad, et keegi teine teeb selle töö ära. Halb õnn oli see, mitmed riigid oli kahe sportlasega esindatud ja tegid pisut tiimitööd." "Tean Saskiat alates ajast, mil ta oli 17aastane. Ta polnud tugev juunior, vaid on arenenud aasta aastalt. Aga ta saab nii füüsiliselt kui ka sõidulugemiselt edasi areneda. Arvan, et järgnevad aastad tulevad Eestile huvitavad." Ala formaadist: "Muidugi on see veider, aga peame mängima reeglite järgi." Õnnest poolfinaalis: "Jah, ühisstardis on alati õnne vaja. Poolfinaalis otsustasime püsida sakslanna Claudia Pechsteini tuules, sest ta teeb tööd ja püsib eesotsas. Tol momendil, kui kolm esimest kukkusid, Saksia parasjagu lõõgastus ja valmistus kohe pärast seda finišit ründama. Muidugi oli õnn, et kolm tükki kukkusid, aga see, et ta sel positsioonil oli, polnud õnn. Õnne on vaja, aga kui oled terve sõidu viimane, siis õnn sind ei soosi. Välja arvatud juhul, kui kõik 15 kukkusid. Jah, õnnele ei saa loota, aga et uisuvõistlust võita, pead püsima uiskudel."