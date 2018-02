Eesti Vabariigi 100. sünnipäeval rõõmustas meid kõiki kiiruisutaja Saskia Alusalu, kes tuli naiste ühisstardiga sõidus neljandaks! Lisaks kostus Pyeongchangis ka Eesti hümn, sest meeste 50 km klassikasõidus krooniti olümpiavõitjaks meie põhjanaaber Iivo Niiskanen.



Väikese õnne abil (kolm konkurenti kukus) kiiruisutamise naiste ühisstardiga sõidu poolfinaalist edasi saanud Alusalu panustas finaalis ainsana vahefinišite taktika peale. Kolme vahefinišiga teenitud 15 punkti tähendas aga, et eestlanna teenis jaapanlanna Nana Takagi, lõuna-korealase Bo-Reum Kimi ning hollandlanna Irene Schouteni järel neljanda koha. Loe pikemalt SIIT!



Alusalu tunnistas pärast finaalsõitu, et vastav taktika oli treeneriga enne sõitu kokku lepitud ning praegu on tal ainult hea meel, et ta sai tõestada, et polnud Pyeongchangis iludusvõistluse pärast. Loe pikemalt SIIT!



Alusalu treener Tristan Loy tunnistas, et on oma hoolealuse tulemusega väga rahul. Loe pikemalt SIIT!



Meeste ühisstardiga sõidus krooniti kodupubliku rõõmuks olümpiavõitjaks Seung-Hoon Lee, kes edestas lõpus belglast Bart Swingsi ja hollandlast Koen Verweiji.

Saskia Alusalu. (MLADEN ANTONOV)

Meeste murdmaasuusatamise kõige kuninglikumal alal, 50 km ühisstardist klassikasõidus, oli aga soomlaste pidupäev. Kullale sõitis end 19. kilomeetril suure grupi ära lõhkunud ja peamiselt ilusa soolosõitu teinud Iivo Niskanen, kes edestas lõpus venelast Aleksandr Bolšunovi 18,7 sekundiga. Pronksi sai kaela teine Venemaa sportlane Andrei Larkov (+2.37,5). Loe pikemalt SIIT!



Mõtteline osa Niskaneni kullast kuulub ka Eestile, sest põhjanaabri suusad, mida olümpiavõitja väga kiitis, valmistas ette just Maarjamaa mees Are Mets. Loe pikemalt SIIT!