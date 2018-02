Õhtuleht kasutab olümpiamängude ajal erinevate alade kommenteerimisel asjatundjate abi. Murdmaasuusatamise tavadistantsidel toome lugejateni kolme olümpia kogemusega Aivar Rehemaa ekspertarvamused.

Naiste 30 km ühisstardist klassikasõidus selgub suusakuninganna. Rehemaa sõnul kuuluvad medalisoosikute ringi teada-tuntud sportlased: norralannad Marit Björgen ja Ragnhild Haga, rootslanna Charlotte Kalla ja soomlanna Krista Pärmäkoski.

"Muidugi oleks superhea, kui keegi suudaks üllatada," räägib Rehemaa. "Üks selline sportlane on austerlanna Teresa Stadlober. Ta on kerge kondiga ja võib raskel rajal edukalt suusatada. Eks palju oleneb muidugi sellest, kuidas sõit kulgema hakkab. Loodetavasti suudab kõrgesse mängu sekkuda kogenud poolatar Justyna Kowalczyk, kuid medalit ma talle ennustada ei julge."

Ainsa Eesti esindajana on lähtejoonel Tatjana Mannima, kelle jaoks on 30 km klassikat põhidistants. "Kui ta saab head suusad, siis usun, et koht vahemikus 25–30 on igati reaalne," lausub Rehemaa.