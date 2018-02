Olümpiamängudel ja teistel tiitlivõistlustel on tavaline, et poodiumile tõusnud sportlased võtavad väljateenitud autasu kibekiirelt hambusse. Kuid kust on selline komme alguse saanud?



Tuleb välja, et tänapäeva meediamaailmas tulevad atleedid niimoodi lihtsalt teiste, peamiselt fotograafide, soovidele vastu. Medalitseremoonia ajal kubiseb pjedestaali esine pildilõvidest, kes kõik oma väljaandele parimat klõpsu loodavad saada.



Kuna sportlastel aga tihtipeale midagi muud käepärast polnud, ning niisama käed kõrval seismine liiga jaburana tundus, alustasidki atleedid ühel hetkel medalite "närimisega".



Kuna tegemist on ikkagi metallautasudega, mitte šokolaadimedalitega, on hammustamistel ette tulnud ka õnnetuid vahejuhtumeid. Näiteks murdis Saksamaa kelgutaja David Moeller 2010. aastal ühe oma esihammastest, kui hõbemedalil kihvad sisse lõi.



Loomulikult pole vale vastus ka see, et nii kontrollitakse kuldmedali ehtsust, sest tänu oma füüsikalistele omadustele jäävad tugeva hambuvuse korral võitjamedalile kikujäljed.



Paraku tehakse tänapäeval sportlaste kuldmedalid suuremalt jaolt hõbeda ja vase segust, sest kui Rahvusvaheline Olümpiakomitee sooviks atleetidele reaalseid kuldmedaleid väljastada, läheks see neile maksma umbes 14 miljonit eurot.