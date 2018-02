Eesti suusatreeneri Mati Alaveri näpunäidete järgi harjutava Aleksei Poltoranini olümpia ebaõnnestus täielikult. Täna kuldmedalit sihtinud kasahh sai viimasel kümnel kilomeetril "haamri" ning lõpetas alles 15ndana.



"Aleksei Poltoraninil ja minul on pettumus meeletu, et nõnda läks," nentis nördinud Alaver, kelle sõnul oli selgeks sihiks kuldmedal. "Aga oleks me teadnud, et Poltoraninil läheb lõpuks nii raskeks, oleksime valinud teise taktika.



Oma tuleviku kohta ei hakanud Alaver praegu midagi kindlat väitma - ta ei tea sedagi, kas koostöö Poltoraniniga jätkub. Kindlasti täidab aga Alaver oma lubaduse ning tagastab medalita jäämise tõttu kasahhidele oma aastapalga. "See on mu enda soov, sest tulemust, mida me teha tahtsime, ei tulnud," sõnas Alaver.



