Jalgpalli Hispaania kõrgliigas kindlustas oma kolmandat kohta Madridi Real, kes alistas koduväljakul Alavesi 4:0.



Hispaania kuningliku klubi eest tegi skoori kogu BBC-ründetrio. Kaks tabamust sai oma nimele Cristiano Ronaldo, Gareth Bale ja Karim Benzema sahistasid väravavõrku korra.



Cristiano Ronaldo on nüüd Hispaania kõrgliigas löönud 285 mänguga 300 väravat. Varem on sama tähiseni jõudnud vaid Lionel Messi, kellel kulus selleks 41 mängu rohkem.



Koos tänase võiduga on Madridi klubi võitnud neli järjestikust kohtumist ning jääb ühe enam peetud mängu juures linnarivaal Atleticost maha nelja ning FC Barcelonast 11 punktiga.



Mängu tipphetked:



Liigatabel: