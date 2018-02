Jarmo Jagomägi

Kõik on mänguks valmis! Rahvas sai hümniga oma hääled puhtaks laulda ja mehed teevad veel viimaseid kiiremaid liigutusi. Publikut on Saku Suurhalli kogunenud viisakalt: alumised tribüünid on vaat et täis, muist on jagunud üleski. On näha, et inimesi on veel juurde tulemas. Igatahes mängu alguseni jäävad veel loetud minutid!