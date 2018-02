Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK) kinnitas täna antud pressikonverentsil, et kuigi venelased hoidsid ennast suures plaanis Pyeongchangi talimängudel korrektselt üleval, ei saa nad siiski olümpiamängude lõputseremoonial oma lipu all marssida.



Lõputseremoonia küsimus oli õhus terve olümpia jooksul ning suurima pitseri venelaste võimalustele vajutasid kaks dopingujuhtimit - curlingumängija Aleksandr Krušelnitski ja bobikelgutaja Nadežda Sergejeva.



"See tähendab, et nendel oümpiamängudel ei osalenud Venemaa delegatsioon," sõnas ROKi president Thomas Bach. "ROK küll kaalus keelust loobumist, kuid kaks sportlast antud positiivne dopinguproovi ei võimaldanud meil nende karistust vähendada."



Lisaks sõnas Bach, et Venemaa olümpiastaatus taastatakse siis, kui ROK saab kinnituse, et rohkem Venemaa sportlasi Pyeongchangi mängudel dopingureegleid ei rikkunud.