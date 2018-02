Venemaa Suusaföderatsiooni president Jelena Välbe on Rahvusvahelise Olümpiakomitee (ROK) otsuses, venelasi oma lipu all lõputseremooniale mitte lubada, pettunud.



"Olen väga pettunud," sõnas Välbe. "Mõned sportlased on spetsiaalselt selle nime siia jäänud ja lootsid väga Venemaa lipu all kõndida. Olen kuulnud koondislasi rääkimas, et just enda lipu all ja oma dressis kõndimine motiveeris neid lõputseremooniaks siia jääma."



"On selge, et selleks, et me taas oma lipu alla pääseks, peab veidi aega mööda minema," jätkas ta. "Mulle ei mahu jätkuvalt pähe, kuidas mõni iluuisutaja, hokimängija või suusataja saab võita kuldmedali ja tõusta poodiumi kõrgeimale astmele, kuid seda kõike ilma oma liputa. See on kurb."